Papa Francesco ha preso due decisioni storiche per gli abusi su minori in Vaticano

(Di martedì 17 dicembre 2019) (foto: Getty Images)hadue: l’abolizione del segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso suida parte dei chierici e l’estensione del delitto di pedopornografia al limite di età di 18 anni, e non più 14 come attualmente fissato. Entrambi i provvedimenti si fondano su una maggiore trasparenza, sulla scia del summit sulla protezione deiche il pontefice ha convocato lo scorso febbraio. Il primo documento – riscritto, come riporta Vatican News, a firma del cardinale segretario di stato Pietro Parolin – stabilisce che il Pontefice, lo scorso 4 dicembre, ha disposto di abolire il segreto pontificio, ovvero un ordine di segretezza che viene imposto a tutte le persone coinvolte in certi processi del, sulle denunce, i processi e leriguardanti i delitti citati nel primo articolo del motu proprio Vos estis ...

