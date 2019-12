Padova | studentessa contagiata di HIV in Università via aerosol | è allarme

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sette anni fa unaè statadi HIV vianell’in cui stava svolgendo ricerca. Oggi racconta la sua storia e chiede giustizia. Si è infettata di HIV nei laboratori dell’straniera in cui stava lavorando per la tesi di laurea. Dopo sette anni, laha deciso di denunciare l’ateneo straniero … L'articolodi HIV invia: èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : Studentessa contrae Hiv in laboratorio: due atenei denunciati - infoitsalute : Padova, studentessa contrae l'Hiv mentre prepara la tesi in laboratorio: ora chiede un maxi risarcimento a due univ… - Marco_Zum : Padova, studentessa contrae l'Hiv durante la ricerca per la tesi: causa a due atenei -