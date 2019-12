L’innocenza di un angioletto (Di martedì 17 dicembre 2019) Arriva il periodo natalizio e con esso gli eventi scolastici e le diverse attività culturali che commemorano il tempo. Sicuramente molti di loro saranno affascinanti ma non sappiamo se siano divertenti quanto la partecipazione di Ella Legge, una bambina di 5 anni, al preseppe vivente della sua scuola. Le fotografie della bambina che mostra il dito medio al pubblico hasuscitato le risate di molti, dopo che sua madre l’ ha condiviso sulle reti. Lunedì scorso, 16 dicembre, la studentessa ha partecipato alla ricreazione di una Betlemme nella sua scuola nei panni di un dolce angioletto, almeno questo si rifletteva nel suo vestito luminoso, ma qualcosa di poco angelico è accaduto sul palco e ha suscitato le risate dei partecipanti. Nel mezzo della messa in scena di Betlemme, la bambina alzò il dito medio e lo mostrò al pubblico senza alcun tipo di deparo. Come previsto, il momento si è ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’innocenza angioletto