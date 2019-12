Il nuovo affondo di Conte | “Il consenso di Salvini sta scemando”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’intervista diai microfoni di Di Martedì: “Ildista scemando. Mi trovo molto meglio con questo esecutivo”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Di Martedì per il premierche ha lanciato una Matteo: “Il suo– ha detto il leader italiano – sta scemando e questo lo vedo dai sondaggi. Io credo che quando si mette in moto una macchina comunicativa molto aggressiva, anche nel linguaggio, il vento prima si gonfia e poi si sgonfia. Si tratta di una parabola storica. Spingono molto sulle paure delle persone ma questo comportamento non paga“. Il presidente del Consiglio sul paragone con il vecchio esecutivo ammette: “Con questo mi trovo meglio. Abbiamo un programma ben articolato e poi io ho il cuore a sinistra anche se alle ultime europee ho votato il M5s“. ...

