Iccrea | terza operazione di cartolarizzazione per 1 | 3 mld | partecipano 65 Bcc 4 campane

(Di martedì 17 dicembre 2019)Banca ha concluso con successo una nuovadidi crediti non performing (Npl), cedendo oltre 16 mila posizioni per una pretesa creditoria di 1,3 miliardi di euro. All’multi-cedente hanno partecipato complessivamente 68 banche del Gruppo Bancario Cooperativo, di cui 65 Banche di Credito Cooperativo insieme aBanca,BancaImpresa e Banca Sviluppo. In Campania le Bcc partecipanti all’sono Bcc dei Comuni Cilentani, Banca del Cilento, Bcc Di Buonabitacolo e Bcc Di San Marco Dei Cavoti, per un valore complessivo ceduto pari a 30 milioni di euro. Si tratta dellarealizzata dal Gruppoassistita dallo schema di garanzia dello Stato (Gacs) dal 2018, che ha permesso, insieme ad altre iniziative di cessione pro soluto sul mercato, di diminuire l’npl ratio delle banche coinvolte in questo ...

