Grassi ritardi dei voltagabbana Indietro con le restituzioni I bonifici dell’ex M5S

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una premessa è d’obbligo: stando a quanto riportato sul sito pentastellato che monitora ledei portavoce M5S (tirendiconto.it), non sono pochi quelli che sarebberocon i. Ma, visti i tempi, è senz’altro curioso che ad esserlo sarebbero – sempre secondo quanto riportato dal sito ufficiale – anche i tre parlamentari che hanno appena lasciato il Movimento per emigrare dagli ex alleati di Governo (la Lega). Parliamo, cioè, di Stefano Lucidi, Ugo(nella foto) e Francesco Urraro. Stando al sito risulta, per dire, che ledi Lucidi, il deputato con più lunga esperienza tra i tre essendo alla seconda legislatura, si sono fermate a maggio. Se non consideriamo dicembre, parliamo di un “buco” di sei mesi. Che certamente non sono pochi. Poco meglio avrebbe fatto – stando sempre ai dati inseriti sul sito tirendiconto.it – il ...

