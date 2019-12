Frosinone | un morto e decine di intossicati dopo il pranzo di Natale degli anziani

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gabriele Laganà La tragedia a Ripi, in provincia di. I carabinieri e la Asl stanno cercando di capire se esiste un legame trae malori Una tragedia dai contorni ancora da chiarire è accaduta la scorsa domenica a Ripi, un piccolo paese dell'alta Ciociaria.Un pensionato di 87 anni, Sossio Celli, èe altredi persone sono state ricoverate in ospedale aa causa di una sospetta intossicazione alimentare. La vittima, padre dell'ex sindaco di Ripi, stava partecipando insieme ad altri 300 invitati circa, tutti over 60, ad unorganizzato come ogni anno dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Contrade Ripane e il centro sociale Zio Nino, in un centro polifunzionale. Un modo per festeggiare ile scambiarsi gli auguri. I piatti serviti a tavola sono stati preparati da una ditta di catering della zona. Gli ...

