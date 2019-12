Cangemi | Raggi si deve vergognare | fermata Barberini ancora chiusa

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – “Slittala riapertura dellametro, a quanto pare se ne parla dopo la Befana. Il sindacodovrebbe vergognarsi: la Capitale d’Italia che non riesce a garantire a cittadini e turisti l’accesso a una delle fermate principali della metropolitana per l’ingresso al centro. Uno strazio che dura da oltre 270 giorni, crea disagio a chi lavora in zona e sta mettendo in ginocchio le attivita’ commerciali circostanti.” “I negozianti, penalizzati dalla chiusura della, pochi giorni fa hanno protesto con una serrata e non possiamo che essere al loro fianco perche’ di questo passo anche lo shopping natalizio rischia di essere compromesso.non cerchi scuse e prenda atto dell’ennesimo fallimento”. E’ quanto dichiara Giuseppe, vice presidente del Consiglio regionale del ...

