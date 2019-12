Cane muore di paura per i fuochi d’artificio | le ultime ore di vita tra le braccia del

Leggi la notizia su newscronaca.myblog

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un’immagine desolante. Unè morto abto al suo proprietario dopo aver avuto un infarto a causa deid’artificio scoppiati nella notte a Esquel, una piccola cittadina dell’Argentina situata nella parte nord-occidentale della provincia di Chubu. La storia ci arriva dalla Patagonia, così come le immagini pubblicate su Facebook dall’utente Antonella Modasjazh e condivise dall’organizzazione per la cura degli animali Adoptá-Esterilizá-Educá (ADAE). Magui, così si chiamava il bellissimo boxer, è morta dopo aver accusato un infarto provocato dal rumore. Modasjazh ha dichiarato attraverso il social network che diversi veterinari sono stati chiamati a occuparsi dell’animale, ma nessuno è accorso ad aiutarla. La ADAE in un lungo post su Facebook ha commentato così la notizia: «Il tuo divertimento l’ha stordita, terrorizzata, provocandole ...

