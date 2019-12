10 gadget da veri fan per festeggiare i 30 anni dei Simpson

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 17 dicembre 1989 è una data importante per la storia della televisione e della cultura pop: andava in onda il primissimo episodio dei. Un Natale da cani (s Roasting on an Open Fire nella versione originale), ossia la puntata in cui si aggiunge alla famiglia gialla il cane, chiamato Piccolo aiutante di Babbo Natale. In Italia i “Signori in Giallo” arriveranno duedopo, esattamente il 24 dicembre 1991. Trent’die non sentirli: peril compleanno di Homer e della sua famiglia, abbiamo selezionato 10top, imperdibili se volete essere etichettati come fan sfegatati. Dall’apribottiglie parlante che con la voce di Homer (quella originale della versione a stelle e strisce) esorta a stappare la birra fino all’action figure di Willie e alla chiavetta usb di Barney, ce n’è per tutti i gusti e personaggi. Sfogliate la gallery in alto per ...

MilanoCitExpo : 10 biglietti di auguri per veri nerd