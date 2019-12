Tragedia in Australia | 13enne muore per diagnosi sbagliata

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019)indove un ragazzo di 13 anni è morto in seguito ad unadei medici. A questo proposito, verrà aperta un’inchiesta nei confronti del personale medico di una clinica di Port Stephens. Dopo aver visitato il ragazzo per ben due volte, i medici lo avevano dimesso dichiarando che l’adolescente era affetto da una semplice forma di gastroenterite. Ilera poi deceduto a causa di un’appendicite evolutasi in peritonite. La vicenda risale al 2017. La madre dell’adolecente, Michelle Degenhardt, da allora lotta per avere giustizia. Luca Raso, questo il nome del ragazzo, racconta la donna, aveva cominciato a stare male la sera del 20 Febbraio 2017. Terminato di cenare, il ragazzino aveva vomitato e nei giorni successivi i malesseri ed i dolori all’addome non erano passati. Per questa ragione la signora Degenhardt aveva deciso ...

