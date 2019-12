Sacchi | ”Sarri a Napoli aveva fatto un capolavoro che in pochi di noi ha capito a pieno”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Arrigo, intervistato in Esclusiva da TMW Radio, nel corso della puntata odierna di Maracanà, ha parlato –tra l’altro- della fine del rapporto tra Ancelotti, dele di Sarri., come quasi tutti gli addetti ai lavori e la maggior parte della tifoseria azzurra, ha sottolineato ilcalcistico che Maurizio Sarri è stato in grado di compiere a. Le imprese del tecnico –come riporta l’ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana – non sono state comprese in pieno ed ora, nel ricordo di una squadra vincente con un gioco unico ed apprezzato in tutta Europa, il suo operato nel capoluogo campano viene ricordato con la giusta validità e la dovuta riconoscenza. …ed allora, parlando anche di Ancelotti, afferma:su Ancelotti e la fine del rapporto del tecnico con ilLe responsabilità le abbiamo tutti, così come gli errori ...

