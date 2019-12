Picchia moglie e figlia e si barrica in casa con loro | “Correte | ha un arsenale”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna da una battuta di caccia in compagnia di un amico e si rende protagonista di una violenta aggressione ai danni di. Poi non contento, siincon le “sue” donne, che lanciano l’allarme alla polizia perché l’uomo inha un vero e proprio arsenale, regolarmente denunciato a causa della sua passione per la caccia. Momenti di forte agitazione si sono vissuti ieri pomeriggio in un appartamento in via Strauss a Frattaminore, comune a nord di Napoli, dove gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti per la segnalazione di aggressione da parte di un uomo nei confronti dellae della. I poliziotti, dopo aver preso contatti con le due donne, hanno appreso che l’uomo, detentore di numerose armi da fuoco regolarmente denunciate, si era ...

