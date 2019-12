“Non sta in fila e non parla” Escluso bimbo autistico dalla recita natalizia

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La madre aveva versato la sua quota per comprare i dolci e fare un regalino al personale scolastico, Poi la triste scoperta. Una storia di ordinaria follia che coinvolge ancora una volta un bambino. E’ successo nei giorni scorsi, in una scuola del Napoletano. La mamma del piccolo, affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo … L'articolo “Non sta ine non parla”.proviene da www.meteoweek.com.

Linkiesta : A partire dalla propaganda sul Mes, rivelatasi una buffonata, e continuando con l’immigrazione, che ormai si è capi… - borghi_claudio : @ElioLannutti @lucfontana Mi sembra il minimo. Evidentemente il timore che a indagare sulle banche non ci sia un Ca… - Agenzia_Ansa : 'Sembra che la #Cop25 di Madrid stia fallendo. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada n… -