Napoli | torna l’appuntamento con la notte bianca ai Colli Aminei

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Sabato 21 dicembre 2019 si rinnova per il secondo anno consecutivo,con la la kermesse Diai2.0. Dalle 18,30 fino a mezzain viale del Poggio, ai, avrà luogo una serata di musica e spettacolo. L’evento sarà anticipato da una maratona di apertura che si svolgerà venerdì 20 dicembre in via Nicolardi. Diai2.0 è un evento organizzato all’interno del più ampio programma natalizio Voglia ‘e turnà del Comune dicon il patrocinio della Terza Municipalità di, Fondazione di Comunità San Gennaro, la Rete Commercianti deied Aperipark. Tra i partner di questa edizione Radio Marte che, con Gianni Simeoli, Rosanna Iannacone, Franco Simeri, Francesco Mastandrea, Marco Critelli, Vincenzo D’Aniello accompagnerà l’intera manifestazione. Laè un evento gratuito che ...

