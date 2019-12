Napoli | due scosse di terremoto nel Beneventano

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019), duedinel. Scuole evacuate e gente in strada. Non si registrano danni a cose o persone., duedinel. L’allarme è scattato intorno alle nove di mattina, quando la terra ha tremato due volte in pochi minuti. Non si registrano danni a cose o persone.nel, gente in strada Stando ai dati riportatati dall’Ingv, la prima scossa ha avuto un’intensità compresa tra i 3.1 e i 3.6 gradi della scala Richter. La seconda invece è stata stimata tra i 3.2 e i 3.7 gradi. L’epicentro è stato registrato nella zona di San Leucio del Sannio. In seguito alla doppia scossa molte persone si sono riversate in strada e molte scuole sono state evacuate in via precauzionale. fonte foto https://twitter.com/Agenzia Ansa Il bilancio Stando alle prime informazioni raccolte non ci ...

fanpage : #Terremoto a Benevento, altre due scossa: magnitudo tra 3 e 3.7 - ciropellegrino : #Terremoto a #Benevento, due scosse di magnitudo tra 3.1 e 3.7 - petergomezblog : Napoli “Strade e viadotti costruiti con materiali scadenti”, arrestati due imprenditori -