Live Non è la d’Urso | Mughini spiazza Alba Parietti con una battuta

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)attaccata da Giampierodella d’Urso: “Io non sono stato dal chirurgo come te” Quest’ultima puntata diNon è la d’Urso è iniziata immediatamente con un incredibile scontro tra Giampiero. Difatti i due, in questi giorni, hanno litigato a distanza, non nascondendo di non provare stima l’una per l’altro. E stasera ada Barbara d’Urso hanno surriscaldato il clima nello studio attaccandosi duramente su svariati argomenti, tra i quali quello della Seconda Guerra Mondiale. Uno scontro che ha fatto veramente andare su tutte le furie Giampiero, che ad un certo punto è sbottato facendo unaal veleno che hato totalmente: “Io non sono mai stato da un chirurgo del silicone come te…” E la popolare conduttrice di origini torinesi, ...

matteosalvinimi : Se chi è al governo non è in grado di far da solo chieda una mano, vogliamo aiutare a risolvere i principali proble… - MattiaBriga : ?? @leggoit è venuto a trovarmi durante le prove per il Live del 20 Dicembre al ‘Teatro Centrale’. Qui potete legger… - EnricoNigiotti : LIVE 2020 Il countdown è finito! Il 2/5/2020 si riparte con i live in tutta Italia! Non vedo l’ora di iniziare que… -