Lasciata in ospizio, a Natale nonna 80enne prepara 500 regali per le persone bisognose (Di lunedì 16 dicembre 2019) "Una volta che mi sono trasferita in casa di riposo, i miei figli non sono più potuti venire così mi sentivo sola e annoiata” ha spiegato la signora ottantenne. Poi è arrivata l’idea dei regali che è stata così apprezzata che alla pensionata è stata data una stanza tutta per lei per prepararli.

Leggi la notizia su fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lasciata ospizio