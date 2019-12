Google Foto chiede aiuto agli utenti per affinare gli algoritmi delle creazioni smart

Con la fotocamera di Google Pixel 4 anche Babbo Natale deve fare attenzione a come si comporta : Google ha pubblicato su YouTube un nuovo video promo con il quale spiega come catturare la magia di questa festa grazie a Google Pixel 4 L'articolo Con la fotocamera di Google Pixel 4 anche Babbo Natale deve fare attenzione a come si comporta proviene da TuttoAndroid.

Perché dovreste affiancare Fotoscan a Google Foto : ecco cos'è e come funziona : ecco come funziona e che cos'è Fotoscan, con tutti i consigli su come digitalizzare le vecchie Foto su carta. Qui trovate tutte le informazioni su come scannerizzare le Foto con lo smartphone e alcuni esempi dimostrativi.

Rifatevi gli occhi : il Material Design sbarca sull'account switcher di Google Foto e non solo : Google Foto si aggiorna mostrando adesso il Material Design per l'account switcher e un nuovo indicatore di avanzamento del backup

Perché dovreste usare il backup di Google Foto : quanto costa e come funziona : Ecco come funziona, quanto costa e Perché dovreste usare il backup di Google Foto. Qui trovate tutte le informazioni su come utilizzare Google Foto in maniera intelligente per salvare la memoria e avere tutte le vostre Foto a portata di mano, ovunque.

Google Assistant ora supporta Google Keep e affini - con nuove funzioni vocali per foto e podcast : Quante novità per Google Assistant, che riceve varie funzioni nuove per appunti, condivisione vocale di foto e ricerca dei podcast. Ecco le novità in dettaglio e tutto quello che c'è da sapere.

Avete un Redmi Note 8T o Redmi Note 8 Pro? Provate Google Fotocamera - ecco come installarla : ecco come scaricare e installare Google Fotocamera (GCam) nei Redmi Note 8T e Redmi Note 8 Pro con MIUI 10 e MIUI 11!

Google Foto ora è anche un'app di messaggistica - con commenti e mi piace a foto e video : Google foto è in continua evoluzione e questa sera aggiunge una nuova funzionalità anticipata da Google nelle passate settimane, che permette di chattare con altri utenti in conversazioni private.

Facebook agevolerà il trasferimento delle nostre foto su Google Foto : Facebook ha annunciato che entro giugno 2020 verrà attivata una nuova funzione che consentirà un agevole trasferimento delle proprie Foto dalla piattaforma social a Google Foto, il servizio gratuito di archiviazione online con spazio illimitato. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la libera (e semplificata) migrazione dei propri archivi. Non caso lo strumento che l'azienda sta implementando è legato al "Data Transfer ...

Facebook ora vi fa trasferire contenuti multimediali su Google Foto : Facebook annuncia la nuova funzione che prevede il trasferimento di tutte le Foto e video su Google Foto

Astrofotografia con gli smartphone Google Pixel? Ecco come funziona : Che le fotocamere degli smartphone abbiano fatto passi da gigante lo sappiamo ormai tutti, ma si resta ancora stupiti dinanzi a una fotografia non editata della Via Lattea, catturata in una buia e limpida notte estiva tramite uno smartphone Google Pixel 4 XL. La foto, inserita all'interno di un lungo articolo, serve a illustrare le capacità della nuova funzione Astrofotografia, un'estensione della modalità notturna della Google ...

La registrazione manuale dei volti di Google Foto è in rollout : La modalità manuale di registrazione dei volti su Google Foto ha iniziato il rollout: così tutti possono gestire la propria libreria in modo più efficace

Questo bug di Google Foto complica la vita di chi è solito gestire molte immagini per volta : Un nuovo bug di Google Foto impedisce ad alcuni utenti di utilizzare la gesture per la selezione multipla di immagini

Google ci spiega come funziona la magia della modalità astrofotografia dei Pixel 4 : Google ci permette di scoprire come funziona la modalità astrofotografia sui nuovi Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google Foto : come scaricare tutte le foto : Con l'odierna tecnologia di cui disponiamo e con la possibilità di connettersi ad internet in qualsiasi posto, sempre più persone ricorrono al salvataggio online dei propri file. Questo è possibile grazie a numerose applicazioni di