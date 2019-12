Elena Ceste | il padre | Michele non passa soldi ai figli

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Marco Della Corte Franco, papà di, ha recentemente rotto il silenzio: ha denunciato a Giallo il totale disinteresse di Buoninconti nei confronti deiFranco, il papà di, la donna scomparsa il 24 gennaio 2014 da Motte di Costigliole d'Asti, ha recentemente rotto il silenzio. Intervistato da Giallo, l'uomo ha parlato dei nipoti, affermando: "Del papà non parlano mai, non ne vogliono sapere".Buoninconti, marito di, in carcere per l'omicidio della moglie, continua a scrivere lettere ai suoi ragazzi, ma finora non ha mai ricevuto risposta alcuna. Quello diè uno dei casi di cronaca nera più discussi negli ultimi anni. Il cadavere della sventurata venne ritrovato il 18 ottobre 2014 all'interno di un canale di scolo a poca distanza da casa sua.Buoninconti è già stato condannato in via definitiva alla pena di 30 anni. L'uomo, ex ...

