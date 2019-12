È la bellissima figlia di Justine Mattera Vivienne | una cascata di capelli ricci e un

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tutti la ricordano per i suoi ruoli da conduttrice, attrice e cantante ricoperti negli anni 90, quando l’americanaè diventata famosa in Italia, conquistando il cuore di tutti. Ricordata dalla maggior parte dei telespettatori in primis per il discusso matrimonio con Paolo Limiti,è arrivata in Italia dopo essere stata la protagonista dai pochissimi veli sulla copertina di Playboy. Nata nel Queens, a New York City, il 7 maggio del 1971,è arrivata nel Bel Paese per studiare l’italiano, ma l’incontro con Paolo Limiti ha cambiato le carte in tavola. Il conduttore l’ha incoronata sosia di Marilyn Monroe e lei è diventata presenza fissa all’interno del programma “Ci vediamo in TV”.e il marito Paolo Limiti sono sposati solo due anni, il motivo della separazione – a detta della showgirl – era il non desiderio da parte del conduttore di avere dei ...

vittoriostanzi3 : @Marillacocchia Bellissima figlia auguri - LinusTelegrafo : @AnnaBella_91_ Bellissima coppia papà e figlia - VVincenzino : Cioè questa bella ragazza Mercedes é la figlia dell'immensa, bellissima, insuperabile Eva Henger ....QUANTI BEI RICORDI ?????? #domenicalive -