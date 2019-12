Caso Cucchi, nuovo colpo di scena nel processo per depistaggi: due imputati chiedono di costituirsi parte civile (Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo il colpo di scena durante la scorsa udienza quando il dibattimento è stato rinviato perché il giudice Federico Bona Galvagno ha scelto di astenersi in quanto ex carabiniere ora in congedo, riparte a Roma il processo per i depistaggi che avrebbero caratterizzato i dieci anni di inchiesta giudiziaria sulla morte del giovane geometra romano. Inoltre due carabinieri imputati al processo hanno annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nei confronti di altri due loro colleghi co-imputati per il reato di falso ideologico. Si tratta di Colombo Labriola e Francesco Di Sano, che intendono testimoniare nei confronti di Francesco Cavallo e Luciano Soligo, entrambi tenente colonnello e loro superiori in grado, e dai quali – secondo i legali – avrebbero ricevuto disposizioni di modifica di alcuni atti. È il primo passo che dovrebbe portare a scoprire la verità ...

