Atroce omofollia: 18enne lesbica aggredita e picchiata da 7 uomini (Di lunedì 16 dicembre 2019) Una giovanissima ragazza di Sanpietroburgo è stata violentemente aggredita in strada da un gruppo di 7 uomini, solo perché lesbica. Condannare l’omofobia non è giusto solamente perché nessuno dev’essere offeso e ghettizzato per le proprie scelte sessuali, ma anche perché se non ci fosse un’aperta condanna di questo fenomeno di intolleranza ci sarebbero costantemente episodi … L'articolo Atroce omofollia: 18enne lesbica aggredita e picchiata da 7 uomini NewNotizie.it.

