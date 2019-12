Amici 19 | Gli Allievi si Ribellano ai Professori!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovi scontri all’interno della scuola di. Dopo l’ultima puntata infatti gli animi si sono riscaldati ed alcunidella squadra di Gaia sono andati contro i professori. Nello specifico Skioffi si è scontrato contro i professori di canto mentre Giorgia ha offeso pesantemente la Celentano che a sua volta ha risposto facendo piangere la ballerina. Ecco nel dettaglio cosa è successo. Quest’anno gli scontri all’interno del talent dinon mancano. Dopo la messa in onda della puntata i ragazzi hanno parlato tra di loro ed hanno fornito la loro opinione sui professori. Duedella squadra di Gaia, Skioffi e Giorgia si sono scontrati rispettivamente contro i professori di canto e contro la maestra Alessandra Celentano. Skioffi nello specifico ha notato che durante le loro esibizioni i professori parlano tra di loro e quindi non sono concentrati al ...

