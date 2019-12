10 anni di scandali | dal 2010 al 2019 tra Ruby | Weinstein e Mark Caltagirone

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Glisono sempre indimenticabile, cambiano la politica, il gossip e l’economia. Ripercorriamo alcuni di quelli degli ultimi 10, dalal. Il, l’anno diRubacuori Era proprio ilquando l’allora Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, Silvio Berlusconi, veniva travolto e coinvolto in un mero scandalo sessuale che tiene tuttora banco fuori e dentro le aule di tribunale. Insieme al nome di Silvio Berlusconi, bisogna ripescare anche quello di Karima el Mahroug, la nota “Rubacuori“, da cui ha anche poi preso spunto il nome dell’inchiesta. Panama Papers Chi ha dimenticato i Panama Papers? Probabilmente nessuno, nel 2016 hanno sconvolto l’opnione pubblica mondiale non solo per il contenuto ma anche per la “mole” di documenti trapelati da una delle più importanti società del mondo, la Mossack Fonseca, che si ...

andreeapaladini : @celenostalgia @jacopogiliberto @sole24ore @MoriMrc @martinacarletti @celenostalgia La verità fa male, altro che '… - Massimi12446519 : @kellows1 @matteosalvinimi @nonelarena Loro in primis, ma quando ha detto che lui risolleverà Roma ho subito pensat… - outlaw1847 : @aledeniz @dottorpax E loro dopo 20 anni di scandali bancari ancora credono al risparmio miracoloso? Scusa ma sono… -