PEGOLO | «Quella su Paquetà la parata più difficile che ho fatto»

(Di domenica 15 dicembre 2019) Gianluca, uno dei migliori del Sassuolo, ha commentato in zona mista il pareggio ottenuto contro il Milan (-Dal nostro inviato) Gianlucaè stato sicuramente tra i migliori in campo nel pareggio maturato a San Siro contro il Milan. Queste le parole del portiere del Sassuolo in zona mista. «? Forse è stata una delle parate più difficili, è un attimo che la palla passa sotto, è andata bene. E’ un periodo in cui ci manca qualcosina, giochiamo davvero bene ma non riusciamo a raccogliere quello che produciamo. Continuando su questa strada arriverà anche quel momento lì» Leggi su Calcionews24.com

45acpjoe : RT @FrancescoBassiF: Se tiravi una bestemmina, e noi milanisti ne abbiamo tirare tante in questa partita, Pegolo parava pure quella. #Mila… - staycalmnara : RT @whysomaro: Non entra la palla nemmeno se gliela spariamo con un cannone in faccia a quella merda di pegolo - FrancescoBassiF : Se tiravi una bestemmina, e noi milanisti ne abbiamo tirare tante in questa partita, Pegolo parava pure quella. #MilanSassuolo -