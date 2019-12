Live Non è la d’Urso | accesissimi confronti nella puntata del 16 dicembre

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 15 dicembre 2019)Non è la d’Urso: domani sera va in onda la quattordicesimadel salotto serale di Barbara D’Urso. Al centro dellatreall’ultima parola e un riepilogo dei principali argomenti hot dell’ultimo periodo. Primo confronto: Alba Parietti vs. Gianpiero Mughini. Il giornalista, durante unadi Vieni da Me, aveva detto della Parietti: Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale. La Parietti aveva replicato al telefono: Faccio molta fatica a mantenere la calma. Non accetto che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi. È un tema che fa parte delle ragioni della mia vita… Mughini ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? Ha partecipato? In che veste? Mio padre ...

