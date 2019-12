La porta dei sogni | Mara Venier ha un problema | “Soffro di mal…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019)parla de Ladeie svela: “Soffro di mal di schiena, perciò userò le mie poltrone” Manca meno di una settimana al debutto su Rai1, in prima serata, del nuovo programma condotto da, Ladei, che farà compagnia ai telespettatori della prima rete da venerdì sera per tre settimane. E in vista di questo esordio, la conduttrice di Domenica In ha rilasciato diverse interviste, tra le quali una pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, con la quale ha spiegato perchè a Ladeiuserà le stelle poltrone di Domenica In. Ho voluto utilizzare le mie poltrone bianche di Domenica In perchè soffro di mal di schiena e quelle sono le uniche che vanno bene per me. Devo stare comoda per poter raccontare le storie ha dichiarato a tal proposito. Domenica In,si ferma per le feste: “Sarò in ...

