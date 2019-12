Graziani | “Al Napoli opterei per un 4 – 2 – 3 – 1 | farei giocare Ruiz e Allan…”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019)suggerisce alun 4 – 2 – 3 – 1 L’esordio di Gattuso non è partito nel migliore dei modi. La sconfitta contro il Parma farà riflettere il neo tecnico degli azzurri, che dovrà trovare nuovi equilibri e provare a ripartire già la prossima settimana contro il Sassuolo prima della sosta natalizia. Di questo ed altro ha parlato Ciccioai microfoni di Tmw Radio: “Ioe Allan, con Zielinski più avanti, con una sorta di 4-2-3-1. Con davanti Milik, Insigne e Callejon”. Su Icardi “A livello di vedere la porta, lui è più killer rispetto a Higuain. Ma in una mia squadra mi prendo Higuain, perché sa fare gol ma sa anchecon i compagni. Lontano dalla porta, Icardi non saa calcio”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Pardo a DAZN: “, il problema non è solo di natura ...

