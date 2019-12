Emma Marrone | commento hot a Enrico Nigiotti Bono | e lui replica Bella

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 15 dicembre 2019)hot asu Instagram: "". E lui: "topa!". I fan dei due cantanti ora sognano... Amicizia o qualcosa di più?

RaiRadio2 : «Meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro: io sono div… - MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? - GemmaOrlandi3 : RT @portamjviadate: Una delle poche certezze in questa vita è sicuramente Emma Marrone che si dimentica i testi delle sue canzoni ma le vog… -