“È una strage!” Cinque morti nella notte | 4 hanno tra i 20 e i 25 anni

(Di domenica 15 dicembre 2019) La strada continua a portare via altre vite. Le ennesime tragedie stradali, duestessa: a Noventa di Piave, dove in un frontale, alle 2 diin via Martiri delle Foibe, sono3 giovani. Ancora sconosciute le identità delle vittime. E un secondo incidente, sempre frontale, alle 22 a San Gregorio di Vero, in cuiperso la vita due donne romene.stessa, la strada non ha risparmiato la vita di altri giovani. Il bilancio più grave si riscontra a Noventa di Piave. Qui, un frontale ha portato alla morte tre giovani: una ragazza di 25, G.B., l’amica di 24, entrambe di Eraclea, e un ragazzo trevigiano, di 20, M.G., residente a Salgareda. Il secondo incidente stradale, sempre frontale, a San Gregorio di Vero, ha il bilancio di due: due donne romene, di 28 e 52. Gravissimo il giovane di Albaredo. Continua dopo la foto. Nel ...

