Domenica Live | siparietto osé di Francesca Cipriani

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019)aveva promesso che avrebbe fatto uno streap tease nel caso in cui avesse vinto il torneo di. Alla fine a vincere sono stati Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, così l’ex gieffina si è resa protagonista di unparticolarmente osé.osé diall’insegna dell’osé e del divertimento, quello a cui si è assistito nel corso dell’ultima puntata di. Quando la conduttrice del programma, ovvero Barbara D’Urso, si accingeva ad annunciare il nome dei vincitori del torneo di, infatti,si è presentata in studio cercando di avere in ogni caso la coppa. Come ricordato dalla stessa Barbara D’Urso, infatti, l’ex gieffina aveva promesso di fare uno spogliarello in piazza Duomo, a Milano, nel caso in cui avesse vinto il torneo. Alla fine, però, ...

matteosalvinimi : Buona domenica Amici, in diretta da Bari! Splendida Puglia, siete uno spettacolo! ?? LIVE ?? - TerlizziGerardo : RT @matteosalvinimi: Buona domenica Amici, in diretta da Bari! Splendida Puglia, siete uno spettacolo! ?? LIVE ?? - MissYtipidnereS : RT @matteosalvinimi: Buona domenica Amici, in diretta da Bari! Splendida Puglia, siete uno spettacolo! ?? LIVE ?? -