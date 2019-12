DE ZERBI | «Non abbiamo fatto le comparse Felici per la presenza degli Squinzi» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato in zona mista del pareggio ottenuto dalla sua squadra a San Siro (-Dal nostro inviato) Roberto Deha parlato in zona mista del pareggio ottenuto dal Sassuolo a San Siro contro il Milan. Ecco cosa ha detto il tecnico neroverde. «Siamo stati fortunati da un lato con tante occasioni non sfruttate dal Milan.avuto anche noi potenziali occasioni clamorose, con tante situazioni in superiorità numerica . Siamo contenti perchè conosciamo lo stadio e il valore del Milan. Ci teniamo stretto il pareggio, ma potevamo fare di più» Leggi su Calcionews24.com

