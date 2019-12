Colin Firth | dopo 22 anni insieme è finita con la moglie Livia Giuggioli

Amore finito tra Colin Firth e la moglie italiana : si separano dopo 22 anni di matrimonio : L’attore britannico e Livia Giuggioli Firth si sono detti addio. Erano una delle coppie più unite e glam dei red carpet

Chi è Livia Giuggioli - la ex moglie italiana di Colin Firth : Produttrice dedita a documentari di forte impegno sociale, attivista per i diritti degli indigeni, co-fondatrice di un negozio di abbigliamento etico: Livia Giuggioli ha una carriera brillante anche se il pubblico la conosce soprattutto per il matrimonio con Colin Firth, dichiarato finito dopo 22 anni e due figli.Continua a leggere

