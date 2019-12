Aggressione | Niang assolve le Forze dell’Ordine e attacca la politica

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Arriva, a stretto giro, la risposta della comunità senegalese di Salerno alle accuse dell’avvocato Antonio Cammarota, consigliere comunale di opposizione. Il referente Daouda(a sinistra nella foto) reagisce a mezzo social toccando il taso della mancata assegnazione di un’area utile ai senegalesi dopo lo sgombero del sottopiazza della concordia.Afferma: “Secondo me non c’è niente da dire. La realtà tutti la conoscono. Tra noi stranieri e ledell’Ordine coi sono sempre stati fratellanza e rispetto. La colpa è dei politici chi non fanno niente quando ci sono i veri problemi. Allagamenti delle strade dopo due giorni di pioggia, gli spazi di lavoro ingiustamente negati ad alcuni e dati ad altri senza motivazioni. I turisti che scappano dalla città, il traffico, la mancanza di parcheggi e la ...

