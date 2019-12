Senua' s Saga Hellblade 2 | il progetto era già nei piani di Ninja Theory anche prima

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Durante una recente intervista, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha speso qualche parola sul nuovo's2, dichiarando che i ragazzi diavevano in mente l'interofin dadi essere acquisiti da Microsoft.Il gioco è stato presentato con un trailer durante i The Game Awards 2019, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori tale trailer è stato realizzato usando il motore di gioco, al fine di mostrare le potenzialità del. Al momento il gioco è stato confermato soltanto su Xbox Series X (la proposta alla nuova generazione di Microsoft), è possibile che il titolo sarà disponibilesu altre piattaforme, ma per il momento non ci sono state dichiarazioni in merito dagli addetti ai lavori. Vi invitiamo comunque a rimanere con noi per eventuali novità.Leggi altro...

