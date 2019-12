“Il detenuto” | uno 007 nel più pericoloso carcere messicano

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 14 dicembre 2019) A metà strada fra PRISON BREAK e OZ, serie cult ambientate nelle carceri, è stata pubblicata su Netflix IL DETENUTO (titolo origianale: EL RECLUSO). Prodotta da Telemundo Internacional Studios e mandata in onda lo scorso ottobre, è un adattamento della serie televisiva argentina EL MARGINALE. Una grande scoperta per chi è alla ricerca di un’altra storia di qualità ambientata fra le mura di una prigione: anche qui, come nei due fari sopra citati, vediamo tanta azione, assistiamo a colpi di scena, ci affezioniamo ai personaggi e ci appassioniamo alle storie (anche quando ci vediamo costretti a sospendere l’incredulità assistendo alle malefatte e alla corruzione del direttore e dei secondini delLa Rotunda). su Il Notiziario.

