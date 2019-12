I vigili bloccano il concerto del Comune a piazza del Gesù | non ci sono i permessi

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) La Polizia Municipale blocca l'evento centrale di "Break Napoli. La notte dell'inclusione", sotto la direzione artistica di Gianfranco Gallo perché l'amministrazione della Seconda Municipalità non aveva richiesto idell'evento. Presenti il sindaco Luigi de Magistris e diversi esponenti dell'amministrazione.

