Gianna Del Gaudio ultime notizie: Dna taglierino resta nel processo, per Tizzani si complicano le cose (Di sabato 14 dicembre 2019) Omicidio Gianna Del Gaudio news: il Dna di Antonio Tizzani, rinviato a giudizio perché accusato di averla sgozzata in casa il 26 agosto 2016, resta nel processo. Respinta dunque la richiesta della difesa di estromettere dal dibattimento le tracce di Dna trovate sul taglierino perché l’esame non è ripetibile. Il primo prelievo sul cutter che ha mostrato un Dna compatibile con quello dell’imputato, infatti, non sarebbe attendibile in quanto effettuato senza la presenza dei consulenti di Tizzani. Tutti i successivi prelievi, avvenuti davanti ai legali dell’imputato, avrebbero mostrato un risultato nullo. Le ragioni della difesa di Tizzani però sono state bocciate. Antonio Tizzani: la traccia del Dna resta nel processo e sarà l’arma usata dall’accusa L’ex capostazione 71enne di Seriate è accusato di aver sgozzato la moglie Gianna Del Gaudio, ex professoressa in ...

Leggi la notizia su urbanpost

Altre notizie : Gianna Del Gaudio ...