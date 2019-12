Funicolari ferme per malattie dei dipendenti | denuncia flop dell’Anm | la Procura archivia

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un anno fa lesi fermarono a rotazione per una settimana a causa di una strana epidemia che colpì a rotazione i capiservizio. L'Anm mandò i controlli fiscali e denunciò in. Ma dopo un anno i giudici hanno archivato. Adesso l'azienda presenta un nuovo dossier sui blocchi della Linea 1. Stasera, intanto, la Funicolare Centrale non farà le corse notturne.

zazoomblog : Anm Napoli sciopero col botto: subito ferme linea 1 del metrò e tre funicolari - #Napoli #sciopero #botto: #subito - anteprima24 : ** Anm ##Napoli, #Sciopero col botto: subito ferme linea 1 del metrò e tre funicolari ** -