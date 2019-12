Daisy la cagnolina (Di sabato 14 dicembre 2019) Grace e Doug Jones, una giovane coppia, hanno avuto in regalo una cucciola di nome Daisy. Daisy era sempre un cane felice, passava intere giornate a giocare insieme ai suoi giovani padroni e loro riempivano di amorevoli attenzioni Daisy. Una volta che la cagnolina ha iniziato a invecchiare, ha iniziato ad avere alcuni problemi che iniziarono a incidere sulla sua salute e che alla fine l’hanno resa incapace di mangiare! A Daisy è stato diagnosticato un mega esofago, che le ha reso molto difficile bere o mangiare. La situazione era diventata davvero insostenibile, Daisy non era più una cagnolina allegra che giocava sempre ma rimaneva sempre seduta, non mangiava e non beveva più. I padroni si preoccuparono molto per lei, le tentarono tutte per far riprendere Daisy ma purtroppo sembrava non ci ...

