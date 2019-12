Cosa dice la Costituzione sui cambi di casacca in Parlamento 

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lanon ammette deroghe. L'articolo 67 stabilisce: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". L'articolo 68 aggiunge: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Venerdì il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato a Bruxelles: "Io sarei per rendere più difficili questi passaggi parlamentari dall'uno all'altro gruppo. Preferirei che fossero resi più difficili sulla base dei regolamenti parlamentari ma senza compromettere il principio della libertà del singolo". Difficilmente Conte potrà vedere il suo desiderio realizzato. I regolamenti di Camera e Senato non prevedono ostacoli particolari per chi vogliaare gruppo parlamentare. Il senatore neo eletto (o all'inizio della legislatura o durante ...

