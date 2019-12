All together now | Mietta difende il programma | “Non sminuisce noi cantanti”

Leggi la notizia su gossipetv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allnow in discussione: i concorrenti tolgono spazio ai cantanti professionisti? Allnow è probabilmente ilrivelazione dell’anno. Condotto da Michelle Hunziker insieme a J-Ax, la trasmissione è dedicata agli aspiranti cantanti o a chi semplicemente canta per passione. I concorrenti si presentano raccontando la loro storia ed esibendosi davanti a un … L'articolo Allnow,il: “Nonnoi cantanti” proviene da Gossip e Tv.

SoFarAwayAgvstD : RAGA DUE MINUTI DI ATTENZIONE WE’RE ALL IN THIS TOGETHER NON SO PERCHÉ SIAMO COSÌ SCARSI A STO GIRO OKAY IL LETARGO… - CalicchioAdele : Punto numero due: come ti permetti di offendere una signora di 60 anni che si è presentata nel programma, coraggios… - CalicchioAdele : Visto che in molti hanno espresso il loro disappunto per le battute di cattivo gusto di J-AX all'interno del progra… -