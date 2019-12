Windows 10 | l’errore dietro il rilascio di KB4532441

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’aggiornamento per10 con codice di riferimentoè stato rilasciato per un errore del sistema di aggiornamento, ecco i dettagli.10 Update L’opzione di aggiornamento automatico facilita l’utilizzo del PC a molti utenti rimuovendo i rischi di utilizzare versioni obsolete e con falle di sicurezza. Nonostante i lati positivi di questo sistema, sono presenti alcuni errori che portano alglobale di update non mirati al mercato Consumer. Nell’ottobre di quest’anno si era già verificato un caso simile, portando Microsoft alla rimozione di tale aggiornamento. Lo scorso martedì, durante le consuete patch mensili, molti utenti hanno scaricato l’aggiornamento mirato perAutopilot. Microsoft ha rimosso l’aggiornamento daUpdate e creato una pagina di supporto sul proprio portale. Nel comunicato ufficiale, aggiornato oggi, non sono citati possibili ...

