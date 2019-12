Salerno | tragedia sfiorata in centro | cadono due alberi su via Roma VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoe città divisa in due per la caduta di due grossineldella città di. Uno dei due grossi tronchi che ha ceduto sotto i colpi dell’ondata violenta di maltempo che si è abbattuta sul comune capoluogo nel tardo pomeriggio di oggi era anche addobbato con le luminarie di Luci d’Artista. Come mostrano le immagini, diverse squadre dei vigili del fuoco si sono prontamente messe a lavoro per liberare la sede stradale. L’intervento effettuato in pienocittadino, sulla centralissima via, è durato diverso tempo anche perché il nubifragio è stato intenso e duraturo. Per fortuna, proprio ila pioggia, che ha tenuto lontani cittadini ed automobilisti, ha impedito che la caduta provocasse danni più gravi. Un altro grosso albero è caduto anche a Sala Abbignano, nell’area vicina alla zona dove ...

