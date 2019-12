Neonato morto a Lucca | indagata la madre

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Proseguono ormai da due anni le indagini sul caso delin culla ae solo oggi ladel bambino, ex richiedente asilo minorenne all’epoca dei fatti e ospite di una casa famiglia, è stata iscritta nel registro degli indagati. Fu lei quella tragica notte a dare l’allarme: il piccolo fu ritrovato senza vita nella sua culla. In un primo momento si parlò di una sindrome rara, ma l’autopsia ha rivelato un’altra verità: il bambino sarebbeper soffocamento.in culla: le indagini Le prime indagini avevano parlato di morte per cause naturali, ma gli inquirenti hanno sempre nutrito il sospetto che dietro il decesso delpotesse celarsi un’altra verità. Sono passati due anni da quel tragico 10 dicembre 2017 e ladel piccolo è stata iscritta nel registro degli indagati. La procura diha chiesto infatti il ...

