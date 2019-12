Mercato Juventus | scambio col PSG | via Emre Can dentro un argentino

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Laha qualche problema a centrocampo. E anche se dopo la sconfitta con la Lazio Sarri ha detto che Bernardeschi e Ramsey possono giocare in una posizione leggermente più arretrata è molto probabile che i dirigenti bianconeri neldi gennaio acquistino almeno un centrocampista. Le ultime notizie parlano in realtà di un possibiletraCan, che i bianconeri hanno messo fuori pure dalla lista Champions, e Paredes, ex della Roma, che gioca con il Paris Saint Germain.Can-Paredes L’ha le caratteristiche ideali per Sarri, è un regista dai piedi buoni e con una grande visione di gioco e in questi anni ha lavorato con Giampaolo, Spalletti e Mancini, tre allenatori che prediligono calciatori di qualità a metà campo. Paredes sarebbe utilissimo a Sarri che avrebbe un vero vice Pjanic e avrebbe la ...

