Lapo Elkann | “Non faccio più uso di sostanze”

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha confessato di non fare più uso di sostanze, e di aver smesso anche di bere e di fumare. L’imprenditore ha anche dichiarato di aver chiuso i propri profili social, basati secondo lui soltanto sull’apparenza.e le droghe Una nuova vita per: il rampollo della famiglia Agnelli ha confessato con orgoglio di star seguendo il “programma dei 12 passi”, e di aver chiuso da mesi con alcool, droghe e fumo. Inoltre l’imprenditore avrebbe anche chiuso per sempre i suoi profili social, sostenendo che Instagram e Facebook sarebbero strumenti focalizzati solo “sull’apparenza”, e il cercare di mettere in mostra un tipo di vita che spesso non rispecchierebbe la realtà. Insomma, il suo sarebbe un vero e proprio periodo di rinascita. Per questo motivoavrebbe anche fondato un’associazione, volta ad aiutare i ...

