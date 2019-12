Jomi Salerno | Hrupec si dimette | Avram è il nuovo tecnico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSi separano le strade di Nevene della. Nella giornata di ieri ilcroato ha comunicato al club del presidente Mario Pisapia l’irrevocabile decisione di lasciare l’incarico conferitogli nel mese di giugno. Alla base della soffertissima decisione ragioni “strettamente personali e private”. Già in giornata Nevenha lasciato l’Italia per fare ritorno in Croazia. “Dispiace molto – sottolinea il presidente Mario Pisapia – anche perché con Neven avevamo sottoscritto un contratto biennale per aprire unciclo dopo i tanti successi raccolti nelle ultime stagioni. Eravamo consci, e lo siamo tutt’oggi, delle difficoltà che la squadra avrebbe potuto incontrare in campionato e il campo aveva confermato le nostre previsioni, ma eravamo altrettanto convinti che questa era la strada giusta da percorrere. Con dispiacere ...

