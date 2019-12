Impresa Atalanta | Percassi | “ho pianto di felicità” | poi parla di Zapata e calciomercato

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Avevo deciso di essere dove potevo stare da solo, a casa. Volevo potermi disperare o piangere per la felicità. E l’ho fatto. Non sono andato alla festa, ho preferito andarli a trovare a Zingonia. Gli ho detto: “Avete fatto una cosa incredibile. Avete regalato un sogno alla gente bergamasca”, sono le dichiarazioni di Antonioa ‘La Gazzetta dello Sport’. “A maggio abbiamo fatto un pezzo della nostra storia e ci siamo detti: ora andiamo all’università per imparare. Dopo le prime partite ci davano per spacciati, poi nelle ultime tre abbiamo giocato un gran calcio”. Il presidente ha poi continuato: “Dopo le tre sconfitte mi ero detto: ora che abbiamo imparato cos’è la Champions dobbiamo fare almeno buona figura. I ragazzi non si sono accontentati e alla terza partita siamo andati a prenderci la ...

